Presidio FdI a Milano, 'solidarietà a Polizia spesso aggredita'

Il gruppo regionale di FdI in Lombardia ha organizzato oggi un presidio in stazione Centrale a Milano per esprimere vicinanza e solidarietà alle forze di polizia anche dopo i recenti casi di cronaca, con un agente che è stato accoltellato vicino la stazione di Lambrate la scorsa settimana.

"Grazie per quello che fate, siete spesso bersaglio di aggressioni e questo per noi è inaccettabile" ha detto il capogruppo Christian Garavaglia rivolgendosi ad alcuni funzionari di Polizia presenti nella piazza della stazione.

"Vogliamo farvi sentire il nostro sostegno e la nostra vicinanza per spronarvi a continuare a fare quello che state facendo e farlo anche meglio. Servono più agenti anche nella Polizia locale" ha aggiunto il capogruppo.

Al presidio erano presenti diversi consiglieri regionali di FdI e anche l'assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa: "Abbiamo deciso di farlo qui in Centrale perché è uno dei punti più critici della città. Le stazioni di tutta la Lombardia e d'Italia sono tra i punti più pericolosi di tutte le città" ha spiegato La Russa.

"Essere qui oggi è importante così come è importante essere solidali tutti i giorni. Noi solidarizziamo 365 giorni all'anno con le forze dell'ordine" ha concluso.



