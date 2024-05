Mazzoncini, investimenti A2a fino a 2,7 miliardi nel 2024

"Il 2024 sarà un anno di investimenti che per A2a rimarrà nella storia". Lo afferma l'amministratore delegato Renato Mazzoncini sottolinando che "non stiamo rallentando di un solo metro rispetto al Piano al 2035". "Agli 1,4 miliardi previsti - spiega - si sommeranno quelli per l'acquisizione da E-distribuzione, per cui sostanzialmente investiremo tra i 2,6 e i 2,7 miliardi di euro".

"Questo - conclude - dà l'idea della dimensione che ha raggiunto A2a oggi. E facciamo tutto mantenendo una posizione di 'investment grade' con le agenzie di rating, Moody's e S&P, che sono estremamente rigorose".



