La convivenza tra anziani e studenti, il progetto in Lombardia

Far convivere persone anziane con studenti universitari per rispondere al crescente bisogno di alloggio a prezzi accessibili. Questo l'obiettivo del protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e il comitato regionale di coordinamento delle università lombarde (Crul) approvato dalla giunta, che ha stanziato 1,2 milioni di euro per finanziare progetti sperimentali che dovranno necessariamente coinvolgere studenti universitari e cittadini over 65.

Le esperienze potranno prevedere la coabitazione all'interno di immobili di proprietà di anziani ospitanti, in strutture di abitazione libera o assistita.

A favore degli studenti aderenti alle varie iniziative previste dai progetti, le Università potranno prevedere il riconoscimento di crediti formativi universitari curriculari o sovrannumerari all'interno dei piani di studio individuali.

Tali opportunità, spiega l'assessore alla Famiglia Elena Lucchini, "non si dovranno presentare come rapporti di tipo assistenziale, ma come veri e propri patti intergenerazionali".

"Per Regione Lombardia - conclude l'assessore all'Università Alessandro Fermi - è assolutamente prioritario riuscire a garantire un alloggio confortevole ad un prezzo calmierato agli studenti che scelgono la Lombardia per frequentare un corso universitario. E se, con questo progetto, riusciremo a farlo garantendo anche un po' di compagnia alle persone anziane avremo centrato un duplice obiettivo".



