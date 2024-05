Il Mi Ami apre la stagione dei festival estivi

Si apre ufficialmente la stagione dei festival estivi con il MI AMI Festival, che festeggia i suoi 18 anni con una speciale serata di apertura con i CCCP che si aggiunge al consueto programma di 3 giorni.

L'appuntamento con il festival, organizzato da Better Days con la direzione di Stefano Bottura e Carlo Pastore, è per il 24, 25, 26 maggio all'Idroscalo di Milano presso il Circolo Magnolia. L'opening act di giovedì 23 maggio sarà invece al Carroponte di Sesto San Giovanni e vedrà per la prima volta sul palco del MI AMI la band che ne ha ispirato il nome, i CCCP - Fedeli alla Linea.

Nella tre giorni si alterneranno sui palchi dell'Idroscalo star internazionali come i francesi Phoenix, ma anche le Cumgirl8, formazione femminile di culto della scena post-punk newyorkese, il sound mediterraneo di Erlend ye e Colapesce Dimartino, nella prima data estiva del tour Lux Eterna Beach Estate. E poi l'angelo glam della musica italiana Lucio Corsi; l'atmosfera magica tra elettronica e tradizioni arcaiche di Daniela Pes, Targa Tengo per la Miglior Opera Prima; il rock dei Ministri; il cantautore rapper Willie Peyote; Ditonellapiaga che presenterà live il suo nuovo disco Flash; le sonorità urban di Ele A, Diss Gacha, Centomilacarie, Alda, Tony Boy; il debutto con live band di Bello Figo; il musical di Auroro Borealo; i Tre Allegri Ragazzi Morti, che nell'anno del loro trentennale si esibiranno per tutte le serate del festival con un live ogni sera diverso dedicato a un decennio della loro carriera; il cantautorato emotivo di Chiello; la prima data del nuovo tour degli Ex-Otago. "In questo tempo storico sempre più polarizzato sul 'testa o croce', MI AMI - dichiara Stefano Bottura - è la terza faccia della medaglia: vuole far danzare gli opposti per creare nuovi significati, impensabili fino a prima, come nuove strade che si aprono. Come dire: non siamo né mainstream né underground, siamo qualcosa lì in mezzo, siamo quella terza via che sembra quasi una equazione impossibile" .





