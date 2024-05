Apre CeMata-centro di Medicina Aerospaziale per Terapie Avanzate

E' stato inaugurato oggi il CeMATA - Centro di Medicina Aerospaziale per le Terapie Avanzate, frutto dell'Accordo Quadro tra l'Università degli Studi di Milano, l'Aeronautica Militare e la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico. Il CeMATA si propone come esempio di think-tank civile-militare destinato a rivoluzionare il campo della medicina aerospaziale e delle terapie avanzate.

In questa prima fase sarà ospitato presso l'hub tecnologico della Fondazione UNIMI, attingendo alle competenze di oltre 3.000 ricercatori, ricercatrici e tecnici provenienti da 31 dipartimenti, collegando il mondo accademico e della ricerca con il mercato e le realtà imprenditoriali.

Il CeMATA sarà il cuore pulsante di numerosi progetti alcuni dei quali già in corso, legati anche a missioni scientifiche che coinvolgono il volo atmosferico e spaziale. Le ricadute maggiori dell'attività scientifica del Centro riguarderanno la comprensione dei meccanismi delle malattie e lo sviluppo di nuovi approcci di medicina di precisione: grazie all'approccio omico utilizzato e agli algoritmi di intelligenza artificiale sviluppati in collaborazione con il mondo dell'industria, si affronteranno temi quali la prevenzione personalizzata, lo studio dell'invecchiamento cellulare nelle malattie neurodegenerative e metaboliche, nonché i meccanismi di aggressività tumorale.

Il CeMATA rappresenta il primo esempio di collaborazione strutturale e continuativa civile-militare in ambito scientifico e sanitario, aprendo nuove prospettive per la ricerca e l'innovazione nel settore della medicina aerospaziale e delle terapie avanzate.



