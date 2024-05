Lega regala a Sala mazzo di forasacchi, 'Milano come la savana'

I consiglieri della Lega al Comune di Milano hanno regalato al sindaco, Giuseppe Sala, durante la seduta del Consiglio comunale un mazzo di forasacchi, delle spighe che crescono in primavera nei prati, in segno di protesta contro la decisione dell'amministrazione di ridurre gli sfalci in alcune aree verdi.

I mazzi sono stati prelevati dai commessi dell'aula che sono intervenuti mentre il capogruppo Samuele Piscina portava al banco della giunta i mazzi di spighe.

"Milano é diventata come la savana africana, in ogni area verde tranne quelle del centro storico, dove c'è maggiore attenzione c'è l'erba alta un metro - ha spiegato Piscina in aula -. Lo sfalcio ridotto crea una serie di problematiche di decoro della città che sembra da terzo mondo. Poi ci possono essere problemi anche per i nostri animali, i nostri cani che rischiano di prendere un forasacco nella zampa e finire dal veterinario. Trovo assurdo che questo accada con l'assessorato che ha anche la delega agli animali che però non fa nulla per tutelarsi".



