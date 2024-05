Europa League: Kovacs arbitrerà la finale Atalanta-Bayer

Sarà il romeno Istvan Kovacs ad arbitrare la finale di Europa League 2024 tra l'Atalanta ed il Bayer Leverkusen in programma all'Arena di Dublino in Irlanda, mercoledì 22 maggio.

Il 39enne fischietto, internazionale dal 2010, ha diretto otto partite di Champions League ed una partita di Europa League in questa stagione. Questa sarà la sua seconda finale per club europei dopo quella tra la Roma ed il Feyenoord in Conference League del 2022 a Tirana, in Albania.

Ad assisterlo i connazionali Vasile Florin Marinescu e Mihai Ovidiu Artene. Quarto uomo Ivan Kruzliak (Slovacchia) con Branislav Hancko (Slovacchia) come riserva.

Al Var Pol van Boekel (Olanda). Assistente Var Catalin Popa (Romania). Supporto Var Rob Dieperink (Olanda).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA