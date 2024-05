Giroud ai saluti, con il Milan le ultime due partite

"Sono qua per dirvi che giocherò le due mie ultime partite al Milan. Vado a continuare la mia carriera, ma in MLS. Sono molto molto orgoglioso di tutto quello che ho fatto nel Milan, in questi tre anni. È il momento giusto per dirlo. Scusa sono un po' emozionato, ma la mia storia con il Milan finisce quest'anno ma comunque il Milan rimarrà per sempre nel mio cuore": lo dice Olivier Giroud a MilanTv.

"Sto mettendo al primo posto la famiglia. Siamo in una vita che va a 200km all'ora, ed oggi - racconta Giroud nell'intervista a Milan Tv - voglio un po' più pensare alla mia famiglia. Non è la fine della mia carriera, ma è il momento giusto di prendere questa scelta". L'attaccante rossonero è emozionato per l'addio che significa lasciare anche il calcio europeo. Ma il legame con il Milan resterà forte: "Ho il cuore che batte più forte. Per me il calcio è la mia passione, la mia vita. Indossare questa maglia era un onore. Penso che finire ad altissimo livello in Europa, al Milan, è la cosa che volevo".



