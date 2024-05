Balata, Lega di B favorevole ad autority controllo indipendente

"Siamo favorevoli alla costruzione di un'authority indipendente e autorevole. Condividiamo la necessità di mantenere l'autonomia dello sport ma è forte l'esigenza di separazione tra il soggetto che regola e il soggetto che controlla". Lo dice il presidente della Lega B Mauro Balata, a proposito dell'authority che il Ministro dello Sport Andrea Abodi vuole creare per il controllo economico dei club di calcio e basket. Balata parla al termine dell'assemblea di Lega, in una conferenza stampa alla quale erano presenti anche alcuni consiglieri.

"Il sistema va efficientato. Serve un passaggio a livello superiore - spiega il presidente della lega di B - sul sistema controlli. Serve un salto di qualità che finora non c'è stato.

Noi non abbiamo un giudizio precostituito".



