Scontro auto-moto, morto ragazzo di 18 anni a Milano

E' morto il motociclista di 18 anni rimasto coinvolto ieri sera in un incidente in via Corelli, a Milano. Il ragazzo ha prima tamponato un'auto che aveva frenato per far attraversare un pedone e, dopo esser caduto in strada, è stato investito da un'altra auto proveniente dalla direzione opposta.

Trasportato in elicottero al San Raffaele, le sue condizioni sono apparse subito gravissime e il ragazzo è poi morto in ospedale.

Nessun'altra persona è rimasta ferita nell'incidente.



