In 4mila al Belvedere della Lombardia per la festa della mamma

Circa 4.000 persone, tra i quali moltissime mamme di ogni età, si sono recate al 39esimo piano di Palazzo Lombardia per l'apertura speciale del Belvedere Silvio Berlusconi decisa dalla Regione per la festa della mamma.

Il Belvedere, per l'occasione, è stato allestito con una coreografia caratterizzata da fiori a piante.

L'iniziativa si aggiunge alla programmazione che già prevede le aperture del Palazzo ogni prima domenica del mese.

Nel 2023 sono state oltre 100.000 le persone che hanno raggiunto quella che il presidente Attilio Fontana definisce "una meta iconica dove vivere un'esperienza unica".



