Calcio: Palladino, proviamo a superare 100 punti in 2 anni

"Il calcio è fatto di stimoli, la quotidianità è fatta di stimoli. Possiamo rendere questa stagione straordinaria, sapendo che non è semplice: cerchiamo di raggiungere 100 punti in due anni, magari anche superarli". Lo dice Raffaele Palladino, allenatore del Monza, alla vigilia del posticipo del lunedì allo stadio Franchi contro la Fiorentina.

"Quella di domani è una partita molto stimolante - ha aggiunto - affrontiamo una squadra molto forte e in salute, reduce dalla qualificazione in finale di Conference. Giochiamo in casa loro, con una bellissima atmosfera: noi abbiamo tante motivazioni per mettere in difficoltà la Fiorentina". "Ci sono 9 punti a disposizione e proveremo a farne 9", ha aggiunto Palladino. "La classifica del Monza è giusta: penso sempre che i punti che hai sono quelli che meriti. Ma se analizziamo le ultime 6 partite, probabilmente meritavamo qualche punto in più. Per questo abbiamo uno stimolo in più per domani e proveremo a fare più punti possibili da qui alla fine", ha concluso.



