Accoltella due persone per rapina, fermato complice 17enne

Un ragazzo di 17 anni è stato sottoposto a fermo con le accuse di rapina e lesioni aggravate in concorso, eseguito dalla Polizia di Stato, per aver partecipato a due aggressioni nel milanese, dove entrambe le vittime sono state ferite a coltellate da un 31 enne egiziano, già sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per rapina e tentato omicidio eseguito dai carabinieri.

Le due aggressioni, a Cusano Milanino e Cormano (Milano), sono state messe a segno la settimana scorsa. L'attività di indagine è stata avviata dai poliziotti del commissariato Comasina, a seguito di una rapina che i due fermati hanno commesso mercoledì scorso, nei pressi della Stazione ferroviaria Affori Nord, ai danni di un cittadino italiano. I due lo hanno aggredito e gli hanno strappato dal collo due collane in oro e, per assicurarsi la fuga, uno dei due lo ha accoltellato all'addome.

Grazie ai filmati di videosorveglianza della zona gli agenti hanno individuato i due che, pochi minuti dopo, hanno preso un autobus verso Cusano Milanino, dove a notte fonda hanno rapinato e ferito anche un cittadino cinese.



