Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emanato un'allerta meteo gialla (rischio ordinario) per temporali a partire dalle 18 di domani e per tutta la notte fino alle 6 di lunedì, 13 maggio.

Lo rende noto il Comune di Milano il quale spiega che il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA