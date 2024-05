Uil porta 172 bare in piazza Scala contro morti sul lavoro

Oggi davanti al Teatro alla Scala e al Comune di Milano sono state posizionate 172 bare per ricordare i morti sul lavoro che la Lombardia ha registrato nel 2023 e i 41 del primo trimestre dell'anno, e per sollecitare la politica e il governo a mettere in campo tutti i provvedimenti necessari a rafforzare la prevenzione. Al flash mob in piazza, davanti al Teatro alla Scala, hanno partecipato tra gli altri il segretario generale della Uil Lombardia Enrico Vizza, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente dell'Ital Uil Nazionale Giuliano Zignani e il segretario generale Uil PierPaolo Bombardieri. La manifestazione ha avuto come slogan 'Zero morti sul lavoro' e 'No ai lavoratori fantasma' ed è stata indetta dal sindacato per "richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle tragedie delle morti sul lavoro" di coloro che "alla fine della giornata, non hanno più fatto ritorno alle proprie case e ai propri cari", come ha sottolineato anche il segretario generale PierPaolo Bombardieri.

"In questo Paese c'è una guerra civile che lascia 1.041 morti ogni anno e 500mila incidenti. È un tema che riguarda tutti e che va affrontato prima di qualsiasi altra cosa. Se non c'è la condivisione del rispetto della vita umana, ogni altra discussione viene meno", ha detto segretario generale della Uil.

"Va introdotto il reato di omicidio sul lavoro. Quando i dispositivi di sicurezza vengono modificati per aumentare il profitto non si tratta di incidenti, sono purtroppo omicidi. A ciò si aggiunge la necessità di intervenire sui subappalti, sulle gare al massimo ribasso. Nelle ultime tragedie che abbiamo registrato c'è sempre qualche azienda che lavora in subappalto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA