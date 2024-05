Sala ai bambini: 'Faremo piazze pedonali per farvi giocare'

"Da settembre, quando tornerete a scuola, almeno 100 strade milanesi, sui cui si affacciano le vostre scuole, avranno un limite di velocità di 30 km all'ora perché dobbiamo rallentare le macchine per proteggervi e poi faremo delle piazze pedonali per voi, così potrete giocare liberamente": lo ha promesso il sindaco di Milano Beppe Sala ai 150 ragazzi e ragazze che questa mattina al Museo del Cinema hanno partecipato all'inaugurazione della seconda edizione del Baloss Milan Junior Film Festival.

Il primo festival di cinema fatto da ragazzi e ragazze di Milano si svolge al MIC e al Teatro del Buratto fino a domenica 12 maggio con proiezioni gratuite per i 50 cortometraggi in concorso, realizzati da ragazzi e ragazze tra gli 8 e i 16 anni di tutto il mondo. "Sono contento di essere qui, la vita del sindaco non è sempre divertente, ma stamattina sì!" ha esordito il sindaco, che ha poi discusso con i ragazzi del significato della parola "baloss", che vuole dire monello in dialetto milanese.

Al via poi le proiezioni dei corti realizzati da giovani cineasti italiani e non solo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA