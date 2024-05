Lombardia prima in Italia per numero di aziende di autotrasporto

La Lombardia è la regione con la maggiore concentrazione di aziende di autotrasporto. Secondo i dati Unioncamere-Infocamere, Movimprese, oggi se ne contano 12.174 che rappresentano il 15% del totale su base nazionale al 31 dicembre 2023 (80.687 imprese). Si tratta anche della regione che negli ultimi 10 anni ha pagato in assoluto il tributo più pesante in termini di chiusure: dal 2013 al 2023 sono infatti sparite 3.559 aziende, con una contrazione del 22,6%. Un trend in linea con quello nazionale che ha visto nello stesso periodo una riduzione del 20,8% delle aziende addette al trasporto di merci su gomma con una riduzione in termini assoluti di 21.248 unità. I dati e le analisi sono raccolti nella nuova edizione dei "100 numeri per capire l'autotrasporto - Tutte le spine della sostenibilità", edito da Federservice, realizzato dalla redazione di Uomini e Trasporti e presentato in anteprima oggi al Transpotec di Milano.

A livello nazionale crescono fusioni, acquisizioni e contratti di rete, sono 52 le operazioni di M&A registrate dall'Osservatorio Contract Logistics del Politecnico tra il 2021 e il 2023. Oggi più del 30% delle imprese è una società di capitali, meno dell'1% delle aziende gestisce il 30% del parco circolante. In rialzo la redditività e la produttività nei bilanci. Sul versante occupazionale, secondo i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in 4 anni più di 400.000 addetti hanno lasciato il lavoro. I giovani tornano timidamente al volante, ma non bastano a soddisfare un mercato in crescita.

La strada è in salita anche per la transizione ambientale: la percentuale dei veicoli a gasolio supera ancora il 97% seppure in molti casi si fanno largo i biocarburanti, come l'HVO utilizzabile nei motori diesel già in circolazione.

"L'Italia deve puntare sul Mediterraneo - scrive Edoardo Rixi, Viceministro alle Infrastrutture e Trasporti nella prefazione al volume - La crescita esponenziale di nuove tecnologie ci premette di puntare a un sistema di trasporto sostenibile attraverso l'innovazione. Una sostenibilità concreta e non utopistica".

Mentre Claudio Villa, presidente di Federtrasporti , intervenuto durante l'evento torna sulla crescita delle aziende: "La spinta verso l'aggregazione - ha detto - emerge anche dall'andamento dei contratti di rete che sono passati dai 55 del 2013 agli 861 del 2023 e portano anche le piccole realtà a condividere importanti asset per competere meglio sul mercato".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA