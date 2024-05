Il 12 maggio TEDxUNICATT Slow Motion, elogio della rallentare

E' un valore rallentare in una realtà sempre più frenetica? e come fare?: a queste domande cerca di rispondere TEDxUNICATT con il nono evento Slow Motion, curato dagli studenti dell'Università Cattolica, in programma il 12 maggio dalle 11 alle 19 alla Fondazione Feltrinelli di Milano.

Il tema è attuale e alimenta dibattiti in settori diversi, ad esempio quello del fast fashion e del suo impatto sull'ambiente, o e ancora del fast living.

Alla mattina si svolgeranno due workshop sul tema (uno con Francesco Diliddo, l'altro con il Head dell'ufficio milanese del Parlamento Europeo Maurizio Molinari) mentre al pomeriggio otto ospiti tra giuristi, psicologi e altri professionisti esporranno sul palco la loro storia e la loro scelta di fermarsi e rallentare per affrontare la frenesia odierna.

TEDxUNICATT Slow Motion sarà presentato da Diego Cajelli, docente dell'ateneo ma anche autore crossmediale, fumettista e sceneggiatore.



