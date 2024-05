Annunciati i beneficiari del CNMI Fashion Trust Grant

Andreadamo, Francesco Murano, Lorenzo Seghezzi, Niccolò Pasqualetti sono i beneficiari della quarta edizione dei CNMI Fashion Trust Grant, iniziativa dedicata ai brand indipendenti del Made in Italy che grazie a questo programma possono accedere a un supporto finanziario, oltre che a un percorso di business mentoring e one-to-one tutoring offerto dal network del Trust.

Il bando per la partecipazione al progetto era stato lanciato da Camera Moda Fashion Trust sul proprio sito lo scorso gennaio e tra le 76 candidature un comitato tecnico ha selezionato 10 finalisti tra cui un comitato di valutazione internazionale ha selezionato i beneficiari del Grant ai quali, a partire da giugno 2024, sarà dedicato un percorso di supporto mirato allo sviluppo del proprio marchio.

I designer selezionati avranno l'opportunità di accedere ad una serie di consulenze strategiche fornite da esperti del mondo della moda italiana, oltre ad un supporto finanziario di 50mila euro. In aggiunta, MAX&Co. ha selezionato Victor Hart che avrà l'opportunità di collaborare con il team stilistico del brand.

"Il futuro - dichiara Carlo Capasa, presidente di Cnmi - non può ignorare la nuova generazione di creativi, per questo CNMI lavora al fianco di Camera Moda Fashion Trust per sostenerli nella creazione di collezioni che guardano al futuro e alla sostenibilità, e per aiutare i designer indipendenti nelle fasi di sviluppo del proprio brand".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA