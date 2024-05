Per i 30 anni di Division Bell tornano in tour i Brit Floyd

Per celebrare il 30esimo anniversario dell'album "The Division Bell" e dopo un tour di 90 date negli Stati Uniti, in autunno torna in Italia la più celebre tribute-band dei Pink Floyd, i Brit Floyd, che il 18 ottobre partiranno da Brescia con il loro nuovo giro di concerti italiano, che si chiuderà il 4 novembre al teatro degli Arcimboldi di Milano. I biglietti sono disponibili su www.zedlive.com, Ticketmaster.it, Ticketone.it e circuiti autorizzati.

Dal loro esordio a Liverpool nel 2011, i Brit Floyd si sono esibiti in oltre 1000 spettacoli facendo il giro del mondo e sono stati ospitati in luoghi iconici come la Royal Albert Hall di Londra e il Radio City Music Hall di New York. Il loro impegno è quello di riportare ogni sera sul palco lo spirito dei Pink Floyd, pionieri ineguagliabili del progressive rock e del rock psichedelico, con un'esperienza audiovisiva che rende omaggio alla miscela unica di musica ed effetti visivi della band originale.

Questo tour sarà la più grande produzione di sempre per i Brit Floyd, ma soprattutto una celebrazione e una fedele riproduzione del leggendario tour finale di "The Division Bell" dei Pink Floyd del 1994, che è stato l'epico finale di una delle rock band più influenti della storia.



