Calcio: Cagliari, contro il Milan in forse anche Makoumbou

Allarme Makoumbou per la partita di sabato contro il Milan: oggi il centrocampista rossoblù ha saltato l'allenamento per una botta al ginocchio sinistro.

"Stiamo bene - ha detto l'allenatore del Cagliari Claudio Ranieri - ma anche chi sta meno bene ora dovrà stingere i denti, non ci sono altre soluzioni".

È il caso anche di Mina. "Ha lavorato parzialmente con noi - ha detto Ranieri - e questo è un buon segno, quando ha fatto tutta la settimana in gruppo poi ha dovuto saltare la gara".

Il tecnico riabbraccia tutti gli attaccanti: persino Mancosu sta lavorando in parte con il gruppo: "Non tutti sono al cento per cento - ha avvertito Ranieri - ma è importante avere più scelte e soprattutto indovinare le scelte, dall'inizio o all'intervallo".

Il Cagliari sabto dovrà fare a meno degli squalificati Augello e Gaetano. Per l'esterno sinistro la soluzione naturale è quella di Azzi, ma il tecnico potrebbe promuovere Obert. Tutto dipende anche dalla scelta del modulo.

Senza Gaetano tra le linee, invece, potrebbe cambiare qualcosa a centrocampo e in attacco con due punte pronte a ripartire come Luvumbo e Shomurodov e una mediana con Sulemana, Nandez e Deiola.



