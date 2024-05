Nel settore autotrasporto mancano 20.000 autisti

Una delle emergenze del settore autotrasporto è la carenza personale. Lo hanno denunciato varie associazioni di categoria oggi all'apertura a Fiera Milano di Transpotec Logitec e Nme, le due manifestazioni dedicate al trasporto di merci e persone.

Secondo la Fai Conftrasporto in Italia mancano oltre 20.000 autisti ed è quindi "necessario aggiornare la legislazione europea alla formazione professionale" e vigilare "contro sfruttamento e dumping sociale".

I due eventi nei padiglioni di Rho Pero, saranno anche l'occasione per parlare di iniziative e attività promosse dalle aziende che hanno deciso di mettersi in gioco in prima persona e scendere in campo per coinvolgere i giovani e avvicinarli alle nuove professioni della logistica. Secondo i dati di Fiera Milano, in Europa oggi mancano più di 500.000 autisti di cui 105.000 conducenti di bus e 400.000 camionisti.

"Il tema della mancanza di personale è un tema dilagante - ha detto Simona Greco, direttore Manifestazioni di Fiera Milano - In Italia abbiamo la necessità di 60.000 addetti alla logistica fondamentale per muovere il mondo dei trasporti, e oltre ai 20.000 autisti di mezzi pesanti, mancano anche 10.000 autisti di bus per le persone: questo significa che bisogna guardare ai giovani ma anche i giovani devono avere un motivo per avvicinarsi a questa attività". Per Andrea Gibelli, presidente dell'associazione dei trasporti Asstra c'è la necessità di rivalutare una professione 'altamente mortificata' e mettere mano al contratto di lavoro.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA