Sala, con inchieste operatori immobiliari faticano a investire

"Gli operatori immobiliari in parte stanno già decidendo che non si riesce ad investire a Milano.

Questa non vuole essere un'accusa ma una constatazione e lo stiamo già vedendo dagli oneri di urbanizzazione che stanno scendendo moltissimo". Lo spiega il sindaco di Milano Giuseppe Sala commentando i risvolti delle inchieste sulla Procura su presunti abusi edilizi su cui ieri c'è stato un ennesimo sviluppo, con il sequestro in via Lepontina su cui il gip ha avuto parole dure, parlando di violazione "dell'abc dei principi costituzionali".

"La situazione é complessa ed è inutile negarlo. Non stiamo parlando in questi anni di un'applicazione superficiale delle regole da parte nostra e degli uffici ma di qualcosa che noi abbiamo voluto, cioè di estrema consapevolezza. Non stiamo parlando di interessi personali da parte di nessuno - prosegue a margine dell'evento Innovation Days Lombardia promosso dal Sole 24 Ore -. Stiamo parlando di una interpretazione di quello che sono le regole: io continuo a essere convinto che noi abbiamo fatto quello che ritenevamo giusto".

"Al di là del singolo caso é chiaro che questo apre un problema politico molto importante, perché se così non fosse é chiaro che si mette in discussione la nostra azione anche politica - aggiunge -. Io non mi sento di commentare il singolo caso ma é chiaro che la situazione è estremamente complessa e apre scenari che non riusciamo ancora a definire".

A chi gli chiede se il decreto che aveva annunciato il ministro Matteo Salvini potrebbe essere una soluzione Sala spiega che "non si capisce quando questo potrà avvenire in ogni caso é chiaro che sarebbe auspicabile che sia qualcosa che nasce da una riflessione generale, in cui anche la procura possa essere coinvolta - conclude -. Non credo che colpi di mano possano essere utili ma una soluzione va trovata. Certamente guardo con interesse a quello che sta facendo il governo".





