Sabato nei supermercati e online torna 'Dona la spesa'

Torna l'11 maggio 'Dona la spesa', l'iniziativa di Coop Alleanza 3.0 per raccogliere cibo e beni di prima necessità da distribuire a chi ne ha bisogno con l'aiuto di oltre 300 realtà locali di volontariato e solidarietà locali, perché l'obiettivo è che le donazioni restino nel territorio dove sono state fatte.

Saranno oltre 300 gli ipercoop e i punti vendita di Coop Alleanza 3.0, dal Friuli-Venezia Giulia alla Puglia, coinvolti.

Volontari con la pettorina di Dona la spesa distribuiranno a chi arriva a fare la spesa un volantino con l'elenco di prodotti da acquistare e le borse dove metterli. Si va da olio, tonno e legumi in scatola, farina e zucchero, biscotti e prodotti per la colazione, pasta e riso, alimenti a lunga conservazione, a articoli per l'igiene della persona e della casa, e per l'infanzia.

Sarà possibile anche donare online fino al 26 maggio dove è attivo EasyCoop, il servizio di spesa via web. In questo caso, le donazioni andranno alla Comunità di Sant'Egidio.

Con la raccolta dello scorso ottobre sono state raccolte oltre 180 tonnellate di prodotti distribuite a 340 associazioni e realtà locali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA