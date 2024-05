Insulti a un consigliere in Aula Lombardia, seduta sospesa

Caos in Lombardia nella seduta di Consiglio regionale di oggi. Durante la discussione di una mozione presentata dalla Lega, prima firmataria la consigliera Alessandra Cappellari, che chiede alla giunta di vietare la prescrizione della triptorelina, farmaco che può ritardare lo sviluppo puberale dei bambini che soffrono di disforia di genere e che quindi non accettano il sesso di nascita, subito dopo l'introduzione di Cappellari hanno preso la parola dai banchi dell'opposizione prima la consigliera del M5s Paola Pizzighini e poi il consigliere del Patto Civico Luca Paladini.

Quest'ultimo ha parlato di una mozione dal sapore "transfobico", affermazione che ha scatenato la reazione dei consiglieri di maggioranza, con il leghista Davide Caparini che ha iniziato ad attaccare Paladini, urlando anche un insulto dai propri banchi: "Sei un pezzo di m....".

A quel punto Paladini si è interrotto denunciando il clima presente in Aula. Il vicepresidente del Consiglio Emilio Del Bono (Pd), che in quel momento presiedeva la seduta, ha dato la parola a Caparini convinto che il leghista si sarebbe scusato.

Il consigliere ha però continuato ad attaccare le opposizioni e per questo la seduta è stata sospesa per qualche minuto.

Caparini, invece, è stato sospeso dall'Aula per tutto il Consiglio regionale di oggi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA