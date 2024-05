Fondazione Cariplo, 2 milioni per benessere psicologico ragazzi

Fondazione Cariplo affronta per il terzo anno consecutivo il tema della salute mentale e del benessere emotivo, psicologico, relazionale di bambine e bambini, ragazzi e ragazze. Con un budget di 2 milioni di euro la fondazione ha presentato la terza edizione del bando Attenta-mente, portando le risorse complessivamente stanziate dal 2022 ad oggi a oltre 11 milioni di euro.

L'obiettivo è garantire interventi diffusi e capillari, articolati e sistemici, in grado di generare valore per le traiettorie di vita di ragazzi e famiglie a rischio e in sofferenza, stimolando la partecipazione coordinata di attori del terzo settore, del mondo sanitario e della scuola. Attenta mente si rivolge a reti di soggetti non profit, privati e pubblici: terzo settore, servizi di neuropsichiatria, scuole, e tanti altri attori della comunità.

"Quando nel 2021 la Fondazione ha deciso di occuparsi delle fatiche psicologiche ed emotive dei ragazzi ha avviato un'azione di ascolto capillare che ha evidenziato, tra le altre cose, la mancanza di dati aggiornati", afferma Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo. "Oggi - aggiunge - la terza edizione di Attentamente, ma sappiamo che su questo fronte c'è ancora molto da fare. Siamo consapevoli che, oltre a iniziative come questa, che punta a sostenere risposte verso chi si trova già in una fase acuta e difficile, dobbiamo, parallelamente, strutturare interventi che aiutino le nostre comunità e le famiglie a dare, ai ragazzi e ai bambini, opportunità per tornare a vivere relazioni arricchenti, le amicizie e momenti di serenità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA