A Milano nuove regole per disciplinare la 'mala movida'

A Milano era atteso da 12 anni e nella seduta di ieri il Consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento per disciplinare la movida cittadina e soprattutto quella selvaggia. L'obiettivo, come spiega il Comune, é di rendere la programmazione e l'organizzazione dell'insediamento di nuove attività in città più equilibrata e sostenibile con la individuazione di zone a tutela.

Il Regolamento, che entrerà in vigore tra 90 giorni, disciplina il rilascio di nuove autorizzazioni commerciali in alcune aree della città tutelate, e quindi l'apertura e eventuali trasferimenti di sede in base a determinati criteri.

Nelle zone da sottoporre a tutela, il rilascio delle autorizzazioni dipenderà dal raggiungimento di un livello minimo di qualità del servizio stabilito da determinati parametri tra cui, ad esempio, la concentrazione di attività già presenti nella zona e la distanza tra loro; la vicinanza a luoghi 'sensibili' come ospedali, residenze protette e Rsa. L'orario di apertura (diurno, serale o notturno); la presenza e le caratteristiche di eventuali dehors; la presenza di misure aggiuntive di mitigazione (ad esempio steward e personale dedicato alla clientela), oltre che l'attenzione ai più fragili attraverso progetti di inserimento lavorativo e all'accessibilità per persone con mobilità ridotta.

L'individuazione delle zone tutelate e il loro 'livello di tutela' dipende da alcuni indicatori di criticità: vengono valutati anche il numero di reclami ed esposti presentati da cittadini. "Un regolamento che guarda al futuro e ad uno sviluppo più equilibrato e sostenibile della città", spiega l'assessora allo Sviluppo Economico Alessia Cappello.



