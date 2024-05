L'Italian Pro Tour 2024 parte dalla Lombardia

L'Italian Pro Tour 2024, il circuito di gare nazionali e internazionali della Federazione Italiana Golf, parte della Lombardia con il Memorial Giorgio Bordoni presented by Aon. Il torneo, inserito anche nel calendario dell'Alps Tour, il terzo circuito europeo, si giocherà dall'8 al 10 maggio sul percorso de La Pinetina Golf Club di Appiano Gentile (Como). L'evento, arrivato alla decima edizione, negli anni ha riservato sempre una sfida tra Italia e Spagna.

Fin qui, sono infatti cinque i successi italiani contro i tre spagnoli. Ma nel 2023 a imporsi è stato un olandese, Kiet Van der Weele, che con tre affermazioni in meno di due mesi si è guadagnato la possibilità di giocare, da subito, sul Challenge Tour.

In campo questa volta ci saranno 144 concorrenti, in rappresentanza di 16 nazioni, tra cui nove tra i migliori dieci dell'ordine di merito dell'Alps Tour.

Gli azzurri puntano in alto con Edoardo Raffaele Lipparelli, numero 1 della money list, Gianmaria Rean Trinchero, terzo e reduce dal successo nel Tunisian Open, e Manfredi Manica, ottavo. Tra i principali avversari da battere ecco i francesi Aymeric Laussot (secondo) e Benjamin Kedochim (quinto), il dilettante iberico Josè Antonio Sintes Navarro (quarto), lo svizzero Luca Galliano (settimo), l'inglese Harry Goddard (nono) e l'austriaco Lukas Lipold (decimo).

Saranno in tutto 74 gli italiani in gara e i riflettori saranno puntati, tra gli altri, pure su Enrico Di Nitto e Jacopo Vecchi Fossa.

Il torneo si disputerà sulla distanza di 54 buche (18 al giorno) e metterà in palio 40.000 euro di cui 5.800 andranno al vincitore. Ad anticipare lo show sarà, domani, la tradizionale Pro-Am a cui prenderanno parte 19 squadre composte tutte da un professionista e tre amateur. Con Lorenzo Magini giocheranno tre atleti paralimpici: Alessandra Donati, Mario Gazzetta e Roberto Granatiero. In un evento all'insegna anche dell'inclusione sociale.



