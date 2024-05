Busto Arsizio, torna BA Book, festival del libro e dell'editoria

Dal 12 al 19 maggio torna per la quarta edizione BA Book, il Festival del Libro e dell'Editoria, organizzato dall'Amministrazione comunale e dall'Associazione Amici della Biblioteca Capitolare in collaborazione con il Tavolo Letteratura composto da librerie, case editrici, associazioni e dalle due biblioteche (Biblioteca Comunale di Busto Arsizio "G. B. Roggia" e la Biblioteca Capitolare) cittadine.

Il Festival vuole rappresentare un vero e proprio tributo al libro e al mondo dell'editoria in tutte le sue possibili declinazioni: tra i nomi più significativi della rassegna, alcuni ritorni eccellenti come lo scrittore e giornalista Aldo Cazzullo e la psicoterapeuta Stefania Andreoli, volti (e penne) molto noti come Carlo Cottarelli, Marina Di Guardo, Luca Bianchini, Daniele Bossari, Serena Bortone e Vinicio Marchioni.

Agli eventi, gratuiti, si accederà con prenotazione obbligatoria cliccando qui: https://affluences.com/comune-di-busto-arsizio/biblioteca-di-bus to-arsizio/reservation?type=5013&date=2024-04-19 Quest'anno alcune iniziative faranno da traino alla rassegna.

Venerdì 10 e sabato 11 maggio saranno allestiti 5 reading point in vari punti della città dove sostare a leggere qualche pagina del libro del cuore o di uno dei libri messi a disposizione dalla biblioteca e dal Tavolo Letteratura: • Piazza Vittorio Emanuele II - punto info BA Book • Via Montebello (portici) • Via Milano (accanto alla libreria Ubik) • Via Gavinana (fumetteria La Gilda) • piazzetta di via Cardinal Tosi (spazio limitrofo a Emporio delle meraviglie e Il Libraccio) L'11 maggio in piazza Trento Trieste la cartolibreria Rebesco, con il patrocinio del Comitato Commercianti Centro Cittadino, proporrà ai bambini due laboratori di disegno, uno con materiali riciclati, uno di disegno digitale, e non mancheranno piccoli eventi nell'evento.

Il programma completo è pubblicato sulle pagine Facebook e Instagram del Comune di Busto Arsizio.



