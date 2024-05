A Milano parte il tour d'addio al punk dei Nofx

"Un tour d'addio che sarà veramente un tour di addio": così Fat Mike, leader dei Nofx, una delle band punk più controverse e significative, parla del final tour che in Europa parte con una doppia data milanese, l'11 e 12 maggio al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano).

"Questo - ha sottolineato il frontman - non è un tour finale come i Motley Crue o i Black Sabbath, questi sono gli ultimi concerti che i Nofx suoneranno e li faremo con tutto il cuore e tanta felicità. E poi sarà finita. Avremo finito per davvero".

La doppia data di Milano apre infatti le quattro settimane in tour nel vecchio continente prima che i Nofx tornino negli Stati Uniti per il concerto finale previsto nel mese di ottobre 2024 a Los Angeles.

Un final tour unico che sarà articolato con concerti (talvolta con doppie date) in 40 città sparse per il mondo. I Nofx eseguiranno 40 canzoni a serata, tra album completi e rarità, senza ripetere mai la stessa scaletta, con ospiti diversi ogni data, garantendo così l'unicità di ogni serata.

A Milano mentre è già sold out la data dell'11, sono ancora disponibili biglietti per la seconda, in esclusiva su TicketSMS.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA