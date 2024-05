160 anni di Croce Rossa in mostra 'en plein air' a Milano

"160 anni di Umanità" condensati in 24 fotografie in mostra 'en plein air' nel cuore di Milano, in via Dante, fino al 19 maggio. Il Comitato di Milano celebra il lungo e prezioso impegno umanitario della Croce Rossa Italiana, fondata nel 1864 proprio nel capoluogo lombardo, grazie ad un grande medico e primo presidente Cesare Castiglioni.

La mostra fotografica, che ha avuto il patrocinio del Comune di Milano, racconta storie di impegno e spirito di servizio dei volontari e delle volontarie della Croce Rossa. Le immagini, selezionate dall'Archivio Storico CRI Milano, spaziano dalla storia all'attualità, offrendo un'istantanea dell'importante lavoro svolto nel corso degli anni. "Attraverso queste fotografie la mostra intende testimoniare la profonda vicinanza della Croce Rossa Italiana alla città di Milano e alla sua comunità" spiega una nota.



