Torna Orticola, mostra mercato a Milano dal 9 al 12 maggio

Attenzione all'ambiente e alla sostenibilità, per prendersi cura del pianeta e imparare che ciascuno di noi è responsabile del proprio habitat. Sono i temi principali della 27/a edizione di Orticola, la mostra mercato in programma dal 9 al 12 maggio ai giardini pubblici 'Indro Montanelli' di Milano. Un'edizione ricca di novità e che punta alla 'Generazione G', ovvero quella dei giovani giardinieri, "che rappresentano - come sottolineano gli organizzatori - il reale futuro del pianeta". Proprio per coinvolgere i giovani, quest'anno l'ingresso sarà gratuito per i ragazzi fino a 17 anni, mentre il biglietto sarà scontato per i visitatori con un'età compresa tra i 18 e i 29 anni. E in mostra ci saranno tanti giovani vivaisti, espositori, paesaggisti e designer.

L'idea di 'Generazione G' si concretizza anche fuori dai cancelli della mostra-mercato con due nuovi progetti: 'A scuola di alberi' (pensato per il secondo ciclo delle scuole primarie) e 'Palla al Centro' (progetto della Fondazione Francesca Rava - NPH Italia ETS che prevede percorsi di rinascita a sostegno dei minori e giovani adulti ristretti nel istituto Cesare Beccaria di Milano).

Dopo la Gran Bretagna nel 2022 e il Giappone nel 2023, proseguono gli scambi culturali a livello internazionale con la presenza della Svizzera all'edizione 2024.

Anche quest'anno saranno inoltre assegnati premi agli espositori. La giuria botanica, di cui fa parte (insieme a Margherita Lombardi di Gardenia) anche Elena Secondo, responsabile delle fioriture e della botanica di Trianon e Marly alla Reggia di Versailles. Questa giuria premia i vivaisti per la miglior collezione botanica, per la pianta più significativa per rarità o bellezza e assegna il premio speciale per i piccoli vivai.

La giuria di stile, che accoglie quest'anno Simone Marchetti, direttore di Vanity Fair, decide invece il premio alla miglior esposizione, alla creatività e originalità sia per i vivaisti che per gli extra settore.

Torna infine anche quest'anno il circuito diffuso di FuoriOrticola, giunto alla 6/a edizione, che "fiorisce" con vetrine, musei, orti, ville, castelli e giardini a Milano e fuori città.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA