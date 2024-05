Il contatore contro lo spreco d'acqua vince lo Smart&Hack Veneto

Un contatore d'acqua antispreco vince l'hackathon Smart&Hack Veneto promosso da Risorse, agenzia milanese per il lavoro. Grazie all'utilizzo di un sistema di misurazione elettromagnetico e all'impiego dell'intelligenza artificiale sarà possibile bloccare l'erogazione dell'acqua da remoto e monitorare i consumi domestici.

I tre vincitori della competizione sono Luca De Gregorio, Salvatore Manfredi D'Angelo e Dilnaz Temirkulova, studenti alla Sapienza Università di Roma.

Il loro progetto, sviluppato a partire dalla sfida lanciata da Xylem Water Solutions Italia, è stato scelto dalla giuria presieduta dal professor Fabrizio Dughiero e che ha visto, tra gli altri, la presenza del Ceo di Risorse Marco Pagano e del top voice di LinkedIn Filippo Poletti.

Il team vincitore avrà la possibilità di lavorare al fianco dello staff tecnico di Xylem Water Solutions Italia. A loro andranno anche buoni Amazon del valore di 1.500 euro.

A vincere, invece, lo Smart&Hack Innovation Award, il premio speciale dedicato all'innovazione, è stato il progetto dedicato alla digitalizzazione della documentazione per l'assemblaggio dei climatizzatori sviluppato da Jacopo Lin e Matteo Billato, studenti dell'università di Padova su sfida proposta da Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems.



