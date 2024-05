Nahum, presidio contro antisemitismo sarà in piazza Cordusio

Il presidio contro l'antisemitismo promosso per domenica dal consigliere comunale di Azione ed esponente della comunità ebraica, Daniele Nahum, si terrà in piazza Cordusio e non in piazza Scala come annunciato in primo momento.

Lo ha comunicato lo stesso Nahum. "Il presidio in risposta a questo clima insopportabile di antisemitismo e odio antiebraico è confermato: ci vediamo questa domenica in Piazza Cordusio - ha detto -. Estendiamo l'invito a chiunque voglia unirsi e mi auguro che la lista di chi si schiera fermamente contro l'antisemitismo sia sempre più ampia".



