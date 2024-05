Il teatro sociale dall'Elfo va nei quartieri di Milano

'Epopea dell'irrealtà di Niguarda' è uno spettacolo teatrale e musicale nato anche grazie a una serie di laboratori teatrali che si sono svolti in diverse parti di Milano. E' un colossal con in scena ottanta attori professionisti e non di età e abilità diverse che si sono riuniti in un progetto di teatro sociale e comunitario che debutterà il 4 e 5 maggio al teatro Elfo Puccini e poi da giugno a ottobre sarà in tour nei quartieri popolari dove tutto è nato con una serie di rappresentazioni gratuite.

Il progetto è ispirato al surrealismo di Alejandro Jodorowsky, a cui partecipa, con un videocameo, il figlio Brontis Jodorowsky, anche lui attore e regista.

Marta M. Marangoni ha ideato la genealogia irreale del quartiere Niguarda dal quarto secolo ad oggi, Fabio Wolf ha composto le musiche e le canzoni spesso ispirate da spunti di vita e periferia mentre Francesca Sangalli ha scritto il testo, che è frutto della rielaborazione di scritti e improvvisazioni laboratoriali, dove il realismo sconfina nella fantasia. A curare lo spettacolo, realizzato da Minima Theatralia, è il duo Duperdu (ovvero Marangoni e Wolf), che viene dalla scuola di Nanni Svampa.

"Proponiamo un Teatro Sociale e di Comunità" ha spiegato Marangoni, che è direttrice artistica di Minima Theatralia, che fa performance pensate per i luoghi dove vengono realizzate con lo scopo "di promuovere le relazioni e le risorse creative del territorio, provando a contribuire al processo di rigenerazione urbana, con artisti professionisti e dilettanti, accomunati dall'amore per lo spettacolo. L'ambizione è quella di uscire dai meccanismi classici della messinscena e sperimentare nuove modalità performative, favorendo la commistione dei linguaggi in una ricerca volta alla condivisione di contenuti sociali".

Partner del progetto sono l'associazione Le Compagnie Malviste, che organizza laboratori artistici per persone affette da Alzheimer; AllegroModerato, Cooperativa sociale che lavora con le persone con disabilità attraverso la musica; Collettivo Clown che si occupa della riqualificazione artistica dei luoghi, spesso abbandonati, del passante ferroviario di Milano d Quattrox4, associazione sportiva dilettantistica, attiva dal 2011 a Gorla-Precotto che si dedica all'insegnamento delle discipline acrobatiche e circensi.



