A Milano limite di eventi e di orario a San Siro e ippodromi

Via libera del Comune di Milano alle linee di indirizzo per lo svolgimento degli eventi e degli spettacoli per la stagione estiva 2024 e poi nelle successive.

Il documento, come spiega Palazzo Marino, ha l'obiettivo di limitare i disagi per i residenti, diminuire il traffico intorno alle aree interessate dagli eventi e agevolare l'arrivo degli spettatori con mezzi di trasporto pubblici.

Per lo svolgimento degli eventi, le linee guida hanno confermato la capacità ricettiva massima dell'area che interessa lo Stadio Meazza e i due Ippodromi con un massimo di 78.500 partecipanti contemporanei. Per la stagione 2024 saranno autorizzati non più di 15 concerti in deroga ai limiti di legge in ambito acustico nei due Ippodromi, di cui non più di cinque presso l'Ippodromo La Maura, con la sospensione dei concerti per almeno due giorni nei tre siti contemporaneamente nell'ambito di ciascuna settimana di programmazione. Fissato infine alle 23.30 l'orario massimo di conclusione degli spettacoli che si terranno all'Ippodromo La Maura, orario che dal 2025 sarà esteso a tutti gli altri siti.

L'efficacia delle misure sarà valutata con il supporto di Amat e Atm nel corso della stagione. Il percorso ha visto la collaborazione dei proprietari, dei gestori e dei concessionari dei siti interessati oltre che dei promoter degli eventi rappresentati da Assoconcerti. Con loro è stata concordata un'attività di collaborazione per inviare comunicazioni a tutti gli spettatori, che dopo l'acquisto dei biglietti riceveranno indicazioni utili a raggiungere i siti degli eventi utilizzando i mezzi pubblici o circa l'ubicazione dei parcheggi più vicini.





