Nel bergamasco nasce lo Slim Lab per la fabbrica intelligente

A Dalmine, in provincia di Bergamo, nasce il Laboratorio - Smart Living in Manufacturing - Slim Lab - per lo sviluppo, integrazione e dimostrazione di tecnologie e processi per la fabbrica intelligente. Lo Slim Lab, inaugurato nell'ambito della giornata 'Un viaggio tra le eccellenze. Università e Regione Lombardia si incontrano', mette a disposizione una linea manifatturiera in scala ridotta per attività di ricerca e formazione su processi produttivi innovativi. "Attraverso questa nuova realtà concepita come un living lab - commenta il rettore dell'Università di Bergamo Sergio Cavalieri - confermiamo l'impegno alla creazione di un ambiente lavorativo più umano, dove la tecnologia si mette al servizio della persona e all'apertura a tutte le realtà economiche e sociali del territorio".

All'interno del Laboratorio più di 15 ricercatori utilizzano tecnologie che spaziano da soluzioni di Additive Manufacturing di ultima generazione, a celle di lavorazione ibride con operatori umani e robot collaborativi, a applicazioni di Realtà Virtuale e Aumentata. "L'integrazione con sensori per il monitoraggio dei movimenti del corpo umano e la rilevazione dei segnali vitali - spiega Caterina Rizzi, Docente del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione, Coordinatrice progetto Slim - viene finalizzata all'analisi ergonomica di processi produttivi e prodotti al fine di prevenire l'insorgere di malattie professionali e infortuni".

L'inaugurazione del laboratorio "è un grande orgoglio lombardo - spiega l'assessore regionale all'Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi - perché è il frutto della stretta collaborazione tra le istituzioni e il nostro straordinario sistema accademico. Regione Lombardia ha contribuito con 1,7 milioni di euro allo sviluppo del progetto".





