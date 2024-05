La Brescia-Verona chiusa per lavori il 4/5 e il 25/26 maggio

La linea ferroviaria Brescia-Verona sarà interrotta per lavori di potenziamento nei fine settimana del 4/5 e del 25/26 maggio. Lo rende noto Trenord che, a seguito dell'intervento previsto da Rfi (gruppo Fs), ha istituito un servizio automobilistico sostitutivo tra le due stazioni, con partenze ogni 10 minuti in entrambe le direzioni.

Tra le 21 di sabato 4 e le 21 di domenica 5 maggio è previsto inoltre uno sciopero del personale ferroviario aderente al Cat.

Trattandosi di un giorno festivo - spiega Trenord - non sono previste fasce di garanzia. Secondo Trenord però, l'assenza di iscritti a quel sindacato in azienda lascia prevedere - come avvenuto in circostanze analoghe - che il servizio non avrà ripercussioni rilevanti.



