Crescono le stime del Pil lombardo, +1% nel 2024

Nel 2024 il Pil lombardo è previsto crescere del +1%, quando solo tre mesi fa le attese si fermavano al +0,6%. Sono queste le principali evidenze del booklet economia realizzato dal centro studi di Assolombarda, pubblicato su Genio&Impresa.

Alla fine di quest'anno, con un Pil di oltre 483 miliardi di euro, la Lombardia allungherebbe così il passo al di sopra dei livelli pre-Covid del +6,7%. L'analisi rileva come l'espansione regionale si mantiene al di sopra del ritmo già veloce dell'Italia che, con una previsione per il 2024 del +0,7% (scenario Prometeia), è attesa portarsi entro fine anno al +4,2% rispetto al 2019.

L'economia lombarda, rispetto al pre-Covid, "cresce più di tutti i benchmark europei: a fine 2024 la stima è +0,8% per Baden-Württemberg, +2,4% per Bayern, +4,8% per Cataluña, quando il nostro territorio aumenta del 6,7%, con quasi 84 miliardi di euro in più prodotti nel quinquennio", afferma Alessandro Spada, presidente di Assolombarda. "Questi dati - aggiunge - confermano la forza e la competitività delle nostre imprese, che con tenacia, passione, lungimiranza, dal 2019 al 2023, hanno aumentato i propri investimenti del 19,7% e che dimostrano costantemente di superare nei fatti qualsiasi previsione di crescita. Affinché questo accada, serve continuare ad investire tanto e bene".



