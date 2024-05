Arrestato per droga, in casa ha un arsenale

Stavano spacciando droga in viale Monza, alla periferia di Milano e sono stati controllati e arrestati dagli agenti del Commissariato Greco Turro di Milano.

Sono due uomini di 39 e 41 anni che avevano con loro quattro grammi di droga sintetica e una dose di cocaina. La sopresa, però è venuta dalla perqusizione in casa del 41enne a Segrate.

Qui è stato trovato un piccolo arsenale: due bombe carta, 45 cartucce calibro 12, una calibro 21 e due proiettili calibro 7,65.

L'uomo è quindi stato anche denunciato per violazione dell'articolo 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che vieta di fabbricare, detenere e vendere prodotti esplodenti non riconosciuti e classificati dal Ministero dell'Interno.



