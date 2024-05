Anziana travolta sulle strisce muore due giorni dopo

Travolta da un'auto due giorni fa nel pieno di centro di Cremona, una settantenne di origine albanese da tempo residente in città è morta in ospedale.

Non c'è stato nulla da fare; le sue condizioni, che subito dopo l'incidente sembravano gravi ma non disperate, sono precipitate a causa di una emorragia al cervello e l'intervento chirurgico si è rivelato vano.

Indagano gli agenti della Polizia locale Secondo i primi accertamenti la vittima, che stava attraversando il centralissimo corso Cavour, quando è stata investita si trovava sulle strisce pedonali



