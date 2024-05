Europa League: l'Atalanta sarà priva anche di Bakker a Marsiglia

Nell'Atalanta in partenza per Marsiglia, in vista della semifinale d'andata di Europa League, mancherà anche Mitchel Bakker. L'esterno sinistro olandese è stato colpito da gastroenterite.

Dei 22 convocati, assenti anche gli infortunati Emil Holm e Rafael Toloi, lesionatisi rispettivamente il soleo del polpaccio destro e il bicipite femorale destro contro il Monza lo scorso 21 aprile, oltre a José Palomino non in lista Uefa e praticamente fuori rosa.

Confermati, invece, l'Under 23 Giovanni Bonfanti e il Primavera Pietro Comi, entrambi difensori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA