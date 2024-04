Slade_07 in streaming per un mese, ora la finale di Minecraft

Una maratona live di oltre un mese, che ha segnato un nuovo record nel mondo della creator economy.

È quanto ha fatto Angelo, conosciuto sul web come Slade_07, uno dei 700 streamer di Mare Media, l'agenzia napoletana con sede a Milano, che con le sue dirette su TikTok conta milioni di visual e una community di oltre 60mila fan.

Adesso per Slade_07 la nuova sfida è il torneo di Minecraft a cui ha aderito, una serie di sfide della durata di 10 minuti, durante le quali gamer italiani e francesi si sono confrontati nella costruzione di blocchi di Minecraft.

Un'iniziativa che ha coinvolto anche gli spettatori, che avevano la possibilità di interagire con le sfide, sostenendo il loro streamer preferito o ostacolando l'avversario distruggendo i suoi blocchi.

Slade_07 è arrivato in finale dove si scontrerà con un altro streamer italiano, Mvnutaiz, dopo aver sconfitto tutti i gamer francesi. L'ultimo atto del torneo andrà in scena questa sera.





