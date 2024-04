Lecce e Monza pareggiano 1-1 in uno degli anticipi della 34/a giornata del campionato di serie A e succede tutto nei minuti di recupero: prima, al 92' i salentini vanno in vantaggio con un bel tiro dalla distanza di Krstovic, pochi secondi ed il Monza trova subito il pari grazie al rigore realizzato da Pessina per un fallo di mano di Venuti. Un punto a testa che va bene a entrambe le squadre in ottica salvezza



