Torna 'Mantova Fiorita' con l'edizione primaverile

Dopo il successo dell'edizione di settembre, torna il 27 e 28 aprile 'Mantova Fiorita', mostra mercato florovivaistica che porterà i visitatori alla scoperta di fiori, piante, installazioni e laboratori. Un weekend di colori e profumi arricchito da spettacoli di intrattenimento, con street band e artisti di strada che si esibiranno per le vie e le piazze interessate dalla kermesse e con la mostra di auto Fiat 500 d'epoca realizzata dal Club Sinc Sent di Mantova.

"Nel centro storico - spiegano gli organizzatori - espositori da tutta Italia ricreeranno suggestive scenografie multicolori con piante e fioriture stagionali, piante grasse in fiore, aromatiche e officinali, rose, ortensie, nemesie, orchidee, crocus e tantissime altre varietà di fiori per il terrazzo, balconi e giardini, tutte da scoprire. Visitare Mantova in questa due giorni sarà come immergersi in un grande giardino allestito con decorazioni e installazioni colorate da vivere con tutti i sensi, un vero piacere per gli occhi e l'anima".

Architetti da giardino e paesaggisti porteranno inoltre le loro installazioni e creazioni verdi, vere e proprie opere d'arte naturali. Saranno organizzati anche laboratori gratuiti per adulti e bambini, e non mancheranno attività esperienziali incentrate su abilità artistiche e creative come la tessitura e la creta, dove esperti artisti e artigiani metteranno la loro arte e la loro manualità a disposizione del pubblico.

Mantova Fiorita è promossa da Confartigianato e Cna Mantova con il patrocinio del Comune e organizzata da SGP Grandi Eventi.





