Dalla Lombardia 114 milioni per Trenord e le agenzie del Tpl

Dopo aver anticipato le risorse per il 2024 Regione Lombardia eroga quasi 114 milioni di euro alle Agenzie del Trasporto pubblico locale, all'Autorità di Bacino laghi d'Iseo, Endine e Moro e a Trenord.

Il provvedimento approvato dalla giunta stabilisce l'attribuzione alle 6 Agenzie Tpl della Lombardia, all'Autorità di Bacino laghi d'Iseo, Endine e Moro e a Trenord, di un'ulteriore tranche delle risorse straordinarie per l'emergenza Covid-19 dedicate alla compensazione dei mancati ricavi da traffico erogabili per l'anno 2021 e il primo trimestre del 2022.

"Regione Lombardia - ha dichiarato l'assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente - dimostra con i fatti di sostenere il trasporto pubblico locale. Queste risorse sono fondamentali e permetteranno di migliorare ulteriormente il servizio offerto, potenziando le corse per venire incontro alle esigenze dei viaggiatori".

Le risorse attribuite, spiega la Regione in una nota, "vanno ad integrare risorse già in precedenza erogate, portando il totale finora riconosciuto dalla Lombardia per il 2021 e il 2022 a oltre 298 milioni di euro".



