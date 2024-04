Al Fuorisalone i colori nomadi del design francese

La Francia punta sugli artigiani e sullo sviluppo dei mestieri d'arte, anche e soprattutto all'estero. La ministra delle Pmi e del Turismo Olivia Gregoire ha concluso con questa sottolineatura il suo intervento al vernissage di 'Nuancier Nomade', l'esposizione in occasione della Design Week organizzata all'Institut français di Milano, con in mostra i prodotti che hanno vinto il 'French Design 10O'.

Gregoire ha sottolineato le affinità fra Francia e Italia nazioni che "più che sorelle a volte credo siano siamesi" e, davanti all'assessore milanese allo Sviluppo economico Alessia Cappello ha riconosciuto che "Milano è centro emblematico del design", terreno "fertile per il rapporto fra artisti e industria".

"La settimana del design è la più importante per Milano - ha confermato Cappello - con un indotto di 260 milioni", e per spiegarne il peso ha aggiunto che la settimana della moda, quella più importante dell'anno, porta invece un indotto di 90 milioni.

Si capisce quindi l'aumento della presenza francese che, ha ricordato il console Francois Bonet, negli ultimi anni è triplicata con circa 150 progetti e designer presenti.



