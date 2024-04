Sala,'bene Meloni al Salone ma meglio venisse a Palazzo Marino'

Giorgia Meloni "bene che venga al Salone del mobile, ma sarebbe meglio che venisse anche a Palazzo Marino", così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della presentazione del concerto di Radio Italia Il sindaco infatti ha auspicato più volte una visita della premier in Comune e in generale in città "ma la sua agenda la gestisce lei, quindi senza polemiche se verrà io andrò a riceverla al Salone del mobile, ci mancherebbe altro", ha concluso. La premier negli ultimi anni ha sempre visitato il Salone, che lo scorso anno ha anche inaugurato.



