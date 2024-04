Strage Erba, curiosi di nuovo in coda per assistere all'udienza

Decine di persone si sono messe in coda stamani per poter poter partecipare a Brescia alla seconda udienza sulla discussione della richiesta di revisione del processo a Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all'ergastolo per la strage di Erba dell'11 dicembre del 2006 (quattro morti, tra cui un bambino di due ann, e un ferito grave). La stessa scena era stata registrata all'esterno del Palazzo di Giustizia in occasione della prima udienza, sotto la pioggia, lo scorso 1 marzo.

I legali della coppia puntano su prove nuove, a loro avviso, che potrebbero portare alla assoluzione a 18 anni dell'eccidio. Tra la gente in coda tante persone - giovani compresi - che hanno detto di voler assistere all'udienza per curiosità.



