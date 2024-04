Aggredita in clinica a Milano, 'l'ex era diventato ossessivo'

"Era diventato ossessivo e non accettava la fine della nostra relazione". Così la 22enne aggredita ieri dal suo ex compagno alla clinica Città Studi di Milano, che ha anche ferito con un coltello tre persone intervenute per difenderla, ha raccontato, nelle indagini dei carabinieri coordinate dalla pm Alessia Menegazzo, l'atteggiamento del giovane nell'ultimo periodo, spiegando che, comunque, non l'aveva mai denunciato.

La pm ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere per il 22enne per le accuse di lesioni aggravate dall'uso del coltello e stalking. L'interrogatorio davanti al gip si terrà domani.

Stando a quanto ricostruito, i due giovani erano arrivati insieme alla clinica. Il giovane, incensurato e con comportamenti ossessivi nei confronti della ex negli ultimi mesi, ha dato in escandescenza anche perché era ubriaco e non voleva, in particolare, che lei rimanesse sola con il medico, con il quale aveva in programma una visita per un colloquio di lavoro.

Ad un certo punto, il 22enne ha spinto a terra l'ex compagna e ha accoltellato, ferendoli lievemente, un infermiere di 57 anni, un addetto alle pulizie di 56 anni e un paziente di 74 anni, intervenuti a difesa della giovane.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA